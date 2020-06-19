شركة روسية تفتتح مزادا علنيا خيريا دعما للأطباء

يفتتح في روسيا المزاد العلني الخيري بعنوان "الفن يساعد" وسيخصص ريعه لدعم الأطباء والفنانين التشكيليين.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة Smart Art الروسية التي تولت تحضير المزاد العلني الخيري لمؤلفات الفنون التشكيلية.

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وقال الناطق إن 17 لوحة للفنانين التشكيليين الروس المعاصرين تطرح للبيع في المزاد الذي يبدأ في 30 يونيو على موقع Bidspirit الإلكتروني وسيستغرق 10 أيام.

ويمكن أن ينشر كل مشارك في المزاد بدءا من 20 يونيو على الموقع رهاناته واقتراحاته. أما كل الإيرادات الناجمة عن مزاد أونلاين فستوجه إلى الفنانين التشكيليين الذين طرحوا لوحاتهم الفنية وستستخدم كذلك لشراء وسائل الوقاية الفردية لأطباء المستشفيات الروسية، وذلك تطبيقا لمبادرة تقدمت بها مؤسسة معهد الفن التشكيلي المعاصر، سفيتلانا باسكوفا.

ويشارك في المزاد 8 فنانين تشكيليين معروفين روس وهم أليكسي بولداكوف، ألكسندرا غالكينا، أرسيني جيلياييف، ألكسندرا بابيرنو، أناستاسيا بوتيومكينا، سيرغي سابوجنيكوف وسفيتا شوفايفا.

وطرحوا جميعا في المزاد لوحاتهم الفنية التي أبدعوها وقت سريان مفعول الحجر الصحي من مارس الماضي إلى يونيو الجاري والتي تعكس واقع العزلة الذاتية والأوضاع في المجتمع الروسي.

يذكر أن، سفيتلانا باسكوفا، كانت قد أعلنت في وقت سابق في صفحتها على "فيسبوك" أنها باشرت بشراء وسائل الوقاية الفردية لمساعدة أطباء الإسعاف والمستشفيات في منطقة موسكو ومدن روستوف وياروسلافل وفيليكي نوفغورود وليبيتسك وتشيريبوفيتس وسمولينسك وريبينسك وغيرها من المدن الروسية. وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها "اتحاد الأطباء" ومنظمة "الأطباء ليسوا في عزل" وغيرهما.

المصدر: تاس