مصر.. السيسي يهدي خوذتين لشابين تعرضا لحادث أثناء مروره في الشارع

أهدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خوذتين لشابين تعرضا لحادث خلال مروره في الشارع، حيث توقف للاطمئنان عنهما.

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وقال عمرو مصطفى أحد الشابين إن الرئيس المصري أوقف موكبه وتحدث معهما، مشددا على أنه عقب ذلك تحدث معهما مندوب عن الرئاسة وتم إهداؤهما خوذتين من قبل الرئيس المصري.

وجاءت البداية، عندما توقف السيسي أمام الشابين خلال تفقده لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القاهرة، حيث أوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق.

وقال الرئيس السيسي للشاب: "أنت كويس.. رد قائلا: تمام الحمد لله.. فقال له الرئيس: ليه مش لابس خوذة.. المهم أنت كويس وخلي بالكم من نفسكم" ورد الشاب على الرئيس المصري: "الله يبارك لك يا ريس".

المصدر: RT