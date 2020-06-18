وفاة "يوتيوبر" مشهورة في مصر بعد صراع مع المرض

أعلن "اليوتيوبر" المصري حمو شاكر، اليوم الخميس، وفاة والدته سناء عبد الحميد المشهورة بـ"ماما سناء" والتي يتابعها مليون شخص على الأقل في مصر.

وقال "اليوتيوبر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أمي في ذمة الله، ادعو لها بالرحمة"، حيث توفت بعد صراع مع المرض.

وكانت سناء عبدالحميد، المعروفة باسم "ماما سناء"، أما عادية، إلى أن تحولت إلى "يوتيوبر" مشهورة، تبث فيديوهات طريفة برفقة ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال استضافتها في أحد البرامج إنها كانت تتابع نجلها الأكبر يقوم بعرض عدد من فيديوهات برنامج "تيك توك" الأمر الذي أثار فضولها: "كنت بقوله يالا يا حمو نضحكوا مع بعض، وبدأ يصورني وأنا مش واخدة بالي، ولما كان بيفرجني عليها كنت بلاقي التعليقات حلوة".

وكانت "ماما سناء" تقوم بعدد من الفيديوهات الطريفة والمضحكة، بالإضافة إلى المقالب وتقديم عدد من النصائح للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية