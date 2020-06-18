جريمة قتل صادمة في السودان.. أجهز على غريمه أثناء سجوده للصلاة

روت صحيفة "آخر لحظة" السودانية ملابسات جريمة مروعة، أردى فيها متطرف مواطنا بأربع طعنات في مسجد أثناء صلاة الظهر.

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وذكرت الصحيفة السودانية أن الحادثة، وهي الأولى من نوعها، هزت الولاية الشمالية، وأن أهالي منطقة البركل بريفي مروي، تلقوا صدمة كبيرة، بوفاة الحاج إبراهيم بابكر، متأثرا بطعنات أصابت قلبه، وجرى ذلك أثناء صلاة الظهر بمسجد العبدلاب في قرية البركل.

ونقل عن أهالي المنطقة أن سبب الجريمة يرجع إلى "خلافات ونقاشات محتدمة دارت بين الاثنين في قضايا تخص الدين والشريعه".

وأفيد في هذا الشأن بأن القاتل ويرمز لاسمه بـ" ب ود" شخص مدني، ومعروف أنه من المتشددين الدينيين في المنطقة، وقد سلم نفسه للمصلين بعد أن سدد لغريمه "طعنات قاتله أثناء سجوده وتركه عائما في الدماء وسط المسجد".

المصدر: آخر لحظة