اتهام كوميدي أمريكي شهير بالتحرش الجنسي بقاصرات

انهالت ادعاءات على الكوميدي الأمريكي الشهير كريس ديليا، تتهمه بالتحرش الجنسي بقاصرات.

وكان أول من وجه الاتهامات بهذا الشأن مستخدمة في موقع "تويتر" تدعى سيمونا روسي، بادرت إلى نشر نسخة لمراسلاتها مع الكوميدي الذي برز في عام 2014.

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وتدعي الشابة أنها كانت تبلغ من العمر حينها 16 عاما، وأن ديليا طلب منها إرسال صورها، وعرض عليها اللقاء في وقت متأخر.

وغدت هذه التغريدة لاحقا بمثابة عدوى، حيث شرعت مستخدمات أخريات على غرار هذه الفتاة في نشر نسخ لمراسلاتهن مع الكوميدي الشهير، طلب خلالها من العديد منهن إرسال صور عارية إليه، أو حاول التواعد معهن.

وينفي الكوميدي بشدة جميع التهم الموجهة إليه، مشددا على ​​أنه لم يسمح أبدا بسلوك غير لائق في التعامل مع القاصرات.

يذكر أن صحفية ألمانية تدعى آن كاثرين ستراك اتهمت في وقت سابق من شهر مايو، الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان بأنه تحرش بها، وكشفت عن تفاصيل الواقعة.

المصدر: iz.ru