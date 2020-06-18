اتهامات لإيلون موسك بجمع نجمتين شهيرتين في سرير واحد (صور)

تلاحق الملياردير الأمريكي إيلون موسك، اتهامات بأنه أقام علاقة حميمية، مع ممثلة هوليود المعروفة أمبر هيرد، وعارضة الأزياء الشهيرة كارا ديليفين في سرير واحد

وكشف عن هذه التفاصيل الفاضحة لعملية الجنس الثلاثي المشترك، الممثل المعروف جوني ديب، خلال دعوى قضائية قدمها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

رفع ديب، بطل فيلم "قراصنة الكاريبي"، قبل عام الدعوى ضد زوجته السابقة، مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار.

ويدعي جوني، أن أمبر كذبت حول أنه ضربها ومارس العنف المنزلي. وشدد على أن هذا الكذب أساء إلى سمعته ووضعه المهني.

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ويحاول ديب ومحاموه، أن يثبتوا أن هيرد هي بالذات التي ضربت زوجها، وتسببت بالضرر الجسدي له، وأنها قطعت رأس أحد أصابعه بشظية زجاجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يصر الممثل المعروف، على أن زوجته السابقة أقامت علاقة غرامية مع إيلون موسك، بعد شهر من زفافهما. والتقى العاشقان في شقة فاخرة يملكها ديب عندما كان يغادرها الأخير، لتصوير أفلامه.

والآن استل محامو جوني، ورقة جوكر جديدة من أكمامهم تتمثل في شهادة شاهد عيان يدعي أن أمبر هيرد لم يكن لديها عشيق فحسب، بل وعشيقة.

ووفقا للشاهد، في نهاية عام 2016، جاءت كارا ديليفين وإيلون ماسك لزيارة أمبر هيرد، وانغمسوا في حفلة مجون ثلاثية.

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المصدر: كومسومولسكايا برافدا