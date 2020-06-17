ابنة أحمد الفيشاوي تنشر صورا مثيرة وجريئة وتسبب جدلا واسعا في مصر

أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرا وواسعا في مصر خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورا جريئة ومثيرة.

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وقامت لينا الفيشاوي بنشر الصور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" بفستان أسود مفتوح، وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها لينا الجدل بسبب صورها وملابسها المثيرة.

وكانت لينا قد أثارت الجدل من قبل أيضا بنشرها صورا جريئة، عندما ظهرت بدون ملابس بالجزء العلوي.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أن لينا تعتمد في صورها على الملابس المكشوفة والجريئة والتي يكون بعضها شفافا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية