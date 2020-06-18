طبيب: الحجر الصحي يحسن الوضع الديموغرافي في روسيا

أعلن مدير دار الولادة في المستشفى التابع لديوان الرئيس الروسي، يفغيني أنانيف، أن الحجر الصحي الذي بدأ نهاية مارس الماضي وانتهى في مايو الماضي يؤثر على زيادة عدد الولادات في البلاد.

وأضاف أن هناك إحصاءات تدل على زيادة نسبة النساء اللواتي يسجلن حملهن في مكاتب الاستشارات النسائية، مع العلم أن النساء اللواتي لا يردن الحفاظ على الحمل لا يراجعن تلك المكاتب.

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وقال الطبيب: "لا نتوقع تقلص عدد الولادات في البلاد، إذ أن العطلة الإجبارية الطويلة التي تسبب فيها الحجر الصحي ستؤدي حتما إلى تحسين الوضع الديموغرافي في روسيا. وزيادة عدد الطلبات بتسجيل الحمل في مكاتب الاستشارات النسائية فإنها دليل واضح على ذلك".

وأفاد الطبيب بأن مزاج الأمهات الحديثات يتميز بالتفاؤل وأعرب عن أمله بأن يزداد عدد النساء اللاتي ينجبن الأطفال بسن يقل عن 30 عاما. أما الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية بدفع مكافآت ولادة الطفل الأول فستحفزهن على الإنجاب بسن مبكر.

يذكر أن متوسط سن إنجاب الطفل الأول لدى المرأة الروسية بلغ عام 2019 نحو 26 عاما حسب المعلومات الواردة من إدارة الإحصاء الروسية. أما الطفل الثاني فتنجبه المرأة الروسية عادة بسن 30 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا