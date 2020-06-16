أهالي قرية مصرية ينظمون موكبا بالمزمار لنائب متحدّين حظر التجمعات

شرح نائب مصري سبب تنظيم أهالي قرية في محافظة المنوفية موكبا بالمزمار له رغم حظر التجمعات المفروض ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأكد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن الموكب الذي شهدته قرية مصطاي الكوم، أعرب به الأهالي عن فرحهم باستراداد استحقاقاتهم في الحصول على أرض الدولة، التي كانت تسيطر عليها جمعية تنمية المجتمع بمصطاي.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أن الجمعية رفضت نهائيا تمكين الأهالي من شراء قطعة أرض فضاء بذات الموقع لبناء محطة رفع صرف صحي للقرية التي تم معاينتها منذ أكثر من 3 سنوات من قبل هيئة الصرف الصحي، وصدرت عليها جميع الموافقات الفنية، إلا أن أعضاء الجمعية رفضوا تمكين القرية من استكمال مشروعات الصرف الصحي.

وأكد النائب أن سبب تجمع الأهالي رغم خطر فيروس كورونا المستجد هو فرحهم لاستقبال اللجنة المشكلة من هيئة الصرف الصحي والإصلاح الزراعي، والشركة المنفذة ومجلس المدينة والوحدة المحلية صحبة نائبهم أحمد رفعت، لاستلام محطة الصرف وتسليمها في ذات الوقت للشركة المنفذة.

المصدر: اليوم السابع