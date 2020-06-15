إجراء كويتي عاجل بشأن فنان نشر فيديو إباحي له!
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها فرحان العلي 21 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له اعتبر خادشا للحياء العام.
ونشرت الإعلامية مي العيدان قرار النيابة، الذي يأتي بعد نحو 10 أيام من إلقاء الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على فرحان العلي، للتحقيق معه بتهمة خدش الحياء العام في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت بعض الجهات إلى أن العلي كان "في حالة غير طبيعية وبوضع مخل بالآداب العامة".
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني كويتي إن مباحث الجرائم الإلكترونية قامت بالقبض على الفنان الباكستاني، الذي يقدم أعمالا تلفزيونية في الكويت.
وأثار الفيديو الذي نشره العلي غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذر على إثره الفنان الباكستاني، وبرر فعلته قائلا: "أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم".
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النيابه العامه تامر بحبس الفنان الباكستاني فرحان العلي ٢١ يوم على ذمة التحقيق بتهمة خدش الحياء العام بوسائل التواصل الاجتماعي 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
المصدر: وكالات