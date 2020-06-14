مصر.. ضبط شخصين لإحداثهما تلفيات بمستشفى بعد وفاة مصابة بكورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بمصر من ضبط شخصين لقيامهما بإحداث تلفيات بإحدى المستشفيات المحلية على إثر وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتلقت الشرطة في محافظة الغربية بلاغا من مستشفى الصدر بمدينة المحلة الكبرى بوجود مشاجرة داخل المستشفى. وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة اعتقادا منهما بتقصير من قبل الفريق الطبي بالمستشفى في علاج المتوفاة المذكورة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

ناصر حاتم

المصدر: RT