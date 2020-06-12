مصر.. بدّلوا جثتها بجثة رجل ونجلها يكشف التفاصيل

كشف محمود محمد، نجل السيدة المصرية التي توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا وتم تبديل جثمانها بجثمان رجل، تفاصيل الواقعة.

وأوضح محمد أن والدته حجزت بمستشفى كفر الزيات لإصابتها بفيروس كورونا، وتوفيت ثم تلقوا اتصالا لتسلم الجثمان.

وأضاف نجل المتوفاة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عندما دخلت المشرحة لتسلم جثمان والدتي، طلبت أن أراها لكن الرجل الموجود بالمشرحة رفض وبعدها فوجئت بجثة رجل".

وأردف: "مساعد مدير الأمن ومدير الأمن تدخلا، وتم اكتشاف أن جثمان والدتي دُفن منذ ساعتين مكان جثة الرجل، وأخذت جثمان والدتي وسلمنا جثمان الرجل لأهله".

ناصر حاتم

المصدر: RT