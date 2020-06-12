مصر.. إجراء مسحة ثانية للفنانة رجاء الجداوي تكشف استمرار فيروس كورونا في جسدها

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة، رجاء الجداوي، أثبتت إيجابية إصابتها واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها.

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وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية إن الفنانة ستجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.

وبحسب المصادر فإنه في حال سلبية المسحة القادمة ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتستكمل علاجها خارج مستشفى العزل.

وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إصابتها بالفيروس، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.

المصدر: صدى البلد