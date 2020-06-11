مصر.. العثور على أموال وسلاسل فضية خلال تفتيش شقة "مودة الأدهم"

قال أحمد البحقيري محامي الفتاة المصرية مودة الأدهم، التي سببت جدلا واسعا، إن النيابة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في قضية "تيك توك"، ولن يتقدم باستئناف على قرار استمرار حبسها.

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وأضاف البحقيري في تصريحات لموقع "مصراوي"، أنه عثر بشقة مودة عقب تفتيش منزلها بعد قرار الحبس على حوالات مالية قيمتها 450 ألف جنيه وسلاسل فضية.

وأشار إلى أن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الرابع في القضية والمسؤول عن حسابات موكلته مودة الأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي داخل شقته في كمباوند مدينتي بالرحاب.

ولفت إلى أنه تم تحريز اللاب توب وهاتفه المحمول في القضية، وصدر قرار من النيابة بحبسه.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قرر السبت الماضي، تجديد حبس المتهمة مودة الأدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

المصدر: مصراوي