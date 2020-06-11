نجوم مصر يتحدون كورونا بالزفاف والاحتفالات والليالي الملاح (صور)

تحدى نجوم مصر فيروس كورونا والحظر الصحي الذي فرض بسببه، فأحبوا وتزاوجوا وعقدوا زفافهم في الليالي الملاح، لآن الحب وإرادة الحياة أقوى من الوباء والقيود المفروضة بسببه.

فقد شهدت الأسابيع الأخيرة احتفال عدد من المشاهير في مصر بزفافهم، بالرغم من قرار منع التجمعات من مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهو ما أثار الانتقادات ضدهم ووصل الأمر إلى القبض على أحدهم، رغم انعدام الحضور وغياب المدعويين والاقتصار على حضور الأهل.

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء الماضي، بعقد قرانه على رندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، حيث شارك متابعيه في حسابه الرسمي في إنستغرام بجلسة تصوير مع زوجته، موجها الاعتذار للأقارب والأصدقاء في ظل عدم دعوتهم بسبب فيروس كورونا، وأن الأمر اقتصر على "فوتوسيشن" ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في حديقة المنزل.

وكذلك وجهت الانتقادات لمهاجم الزمالك والمنتخب المصري، مصطفى محمد، بعد نشره صور زفافه على فتاة تدعى حياة، بسبب كثرة أعداد الموجودين وعدم اتخاذ التدابير الوقائية وارتداء الكمامات.

وتم الاحتفال بهذا الزفاف في مكان مفتوح "أوبن إير"، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء مصطفى محمد، من الوسط الرياضي، أبرزهم يوسف أوباما، وعبد الله جمعة، لاعبا الزمالك، وأظهرت الصور عدم التزام الحضور بارتداء الكمامات.

كما احتفل فنان المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بخطبته على "بنت الجيران" مكتفيا بجلسة تصوير فقط مع خطيبته.

أبرز أفراح المشاهير كان حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان بعد تداول صور وفيديوهات للزحام في الحفل وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية ليقبض على الزوج قبل أن يتم إخلاء سبيله بعدها.

وكانت الفنانة ياسمين صبري اكتفت في وقت سابق بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بحفل بسيط بحضور الأسرتين فقط، ليتزوجا دون احتفالات.

المصدر": مواقع التواصل الاجتماعي+"النهار"