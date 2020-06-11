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صيني ينجو بأعجوبة من الموت بسهم اخترق صدره

مجتمع

صيني ينجو بأعجوبة من الموت بسهم اخترق صدره
Umer Saud / Pixabay
صورة تعبيرية
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ذكر تقرير صيني أن رجلا نجا بأعجوبة من إصابته في صدره بسهم في مكان قريب للغاية من قلبه.

وأفاد موقع Newsflare أن الشاب المدعو تشياو بينغ، أصاب نفسه عن طريق الخطأ بسهم انطلق من قوس نشاب يملكه في منزله، في 6 يونيو، في مدينة ناننينغ.

وأظهر مقطع فيديو تشياو وهو يقف بهدوء مع السهم الموجود في صدره على بعد أقل من نصف بوصة (نحو 5 ملم) من قلبه، بينما يتجمع الكثيرون حوله.

ونقل الشاب الصيني إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لمدة ساعة لإزالة السهم، وفقا لما ذكره الموقع.

وقال تشياو، الذي يتماثل للشفاء الآن، إنه اشترى قوس النشاب عن طريق الإنترنت ليلعب به في المنزل قبل وقوع الحادث، وفقا للتقرير.

المصدر: نيويورك بوست

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