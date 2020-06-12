استطلاع رأي: علاقات الزواج في روسيا لا تعمر أكثر من 21 عاما

أعلن رئيس المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام، فاليري فيودوروف أن علاقات الزواج في عائلة روسية متوسطة لا تدوم أكثر من 21 عاما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يوم 10 يونيو في اجتماع المجلس العلمي الذي عقد في وكالة "تاس" الروسية.

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وأوضح أن مركزه أجرى في فبراير الماضي استطلاع رأي 1600 مواطن روسي تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

وقال إن فترة 21 عاما تعد فترة طويلة نسبيا، مشيرا إلى أنها تختلف من عمر إلى آخر. وعلى سبيل المثال فإن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما بلغت الفترة المتوسطة لاستمرار علاقات الزواج بينهم 39 عاما.

أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما فلا تزيد فترة العلاقات بينهم عن 4 أعوام فقط.

ثم تطرق، فيودوروف إلى المواقع التي يقيم فيها الزوجان علاقات بينهما. ويرى 48% من المشاركين في استطلاع الرأي، حسب فيودوروف، أن وسط الأصدقاء والمعارف هو أفضل مكان لإقامة العلاقات. أما 30% من المشاركين فيعتبرون أن مكان العمل أو الدراسة هو أفضل مكان لإقامة العلاقات. أما 15% من الأزواج فقالوا إن العلاقات بينهم أقيمت في الملاهي أوالحانات وكذلك في دورات تنويرية مختلفة.

ووجد 12% من المشاركين نصفه الآخر على الإنترنت. أما 3% من المشاركين في استطلاع الرأي فنشأت العلاقات بينهم داخل وسائل النقل مثل مترو الأنفاق أو الحافلات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا