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شاب يحرض على اغتصاب الفتيات.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

مجتمع

شاب يحرض على اغتصاب الفتيات.. والسلطات تتدخل! (فيديو)
الشاب المحرض
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أثار فيديو لشاب عبر تطبيق "تيك توك" وهو يحرض على اغتصاب الفتيات في الأردن، غضبا وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع للشاب وهو يبرر اغتصاب الفتيات بسبب لباسهن الذي وصفه بـ"الفاضح"، وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.

ودعا الشباب لاغتصاب الفتيات إذا شاهدوهن يرتدين ملابس مكشوفة في الشارع، لأن "إذا كان ما يرتدنه موضة فالاغتصاب أيضا موضة"، على حد تعبيره.

وتصدر وسم "#اعتقال_المحرض_مروان" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث طالب مغردون بملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

فيما دعا آخرون لسن قوانين رادعة ومضاعفة، خاصة لو كان حساب الشخص يتابعه عدد كبيرة من الناس، أو حظر برنامج "تيك توك" من الأساس، لأنه يتسبب في "تلوث بصري وسمعي وانفلات أخلاقي"، حسب بعضهم.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضا على الاعتداء الجنسي على الفتيات".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات حددت هوية ذلك الشخص ومكان تواجده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء".

المصدر: وكالات

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