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دبي تنفي ما جاء في فيديو واسع الانتشار: لا كحول في علكة الطاقة

مجتمع

دبي تنفي ما جاء في فيديو واسع الانتشار: لا كحول في علكة الطاقة
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أحد أسواق دبي - أرشيف
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نفت بلدية دبي اليوم الأربعاء، صحة ما جاء في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأن علكة الطاقة ماركة (Drive Gum) تحتوي على الكحول وبنسبة مرتفعة.

وأشارت، إلى أن "مقدم الفيديو قرأ كلمة الكحول على البطاقة الغذائية فسارع إلى نشر فيديو عن وجود الكحول في المنتج، وحذر من هذا المنتج وخاصة للأطفال"، مشيرة إلى أن المنتج مسجل لدى بلدية دبي ومطابق للمواصفات المعتمدة.

وأضافت: "الفيديو المتداول إشاعة لا أساس لها من الصحة والمادة الموجودة في اللبان "العلكة" هي سكر الكحول وليس الكحول"، منوهة أن "الكحول السكري هو بديل للسكر".

وبينت بلدية دبي، أن "سكريات الكحول ليست حلوة كسكر المائدة أو القصب، كما أنها تحتوي على طاقة غذائية أقل من السكر، وهي لا تتحلل بالبكتيريا الموجودة في الفم، لذلك فهي لا تساهم في تسوس الأسنان".

وأشارت إلى أن "جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة محليا تخضع للرقابة، وكذلك جميع المؤسسات الغذائية بهدف التأكد من سلامة وصلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي".

المصدر: "البيان"

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