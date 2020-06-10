دبي تنفي ما جاء في فيديو واسع الانتشار: لا كحول في علكة الطاقة

نفت بلدية دبي اليوم الأربعاء، صحة ما جاء في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأن علكة الطاقة ماركة (Drive Gum) تحتوي على الكحول وبنسبة مرتفعة.

وأشارت، إلى أن "مقدم الفيديو قرأ كلمة الكحول على البطاقة الغذائية فسارع إلى نشر فيديو عن وجود الكحول في المنتج، وحذر من هذا المنتج وخاصة للأطفال"، مشيرة إلى أن المنتج مسجل لدى بلدية دبي ومطابق للمواصفات المعتمدة.

بلدية دبي تنفي صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يفيد بأن علكة الطاقة "Drive Gum" تحتوي على الكحول بنسبٍ مرتفعة، وتؤكّد أن المنتج مسجل لديها ومطابق للمواصفات المعتمدة، وخالٍ من أي مواد كحولية.#عاجل_الإماراتpic.twitter.com/4WDUXuuzNl — عاجل الإمارات (@UAE_AJIL) June 10, 2020

وأضافت: "الفيديو المتداول إشاعة لا أساس لها من الصحة والمادة الموجودة في اللبان "العلكة" هي سكر الكحول وليس الكحول"، منوهة أن "الكحول السكري هو بديل للسكر".

وبينت بلدية دبي، أن "سكريات الكحول ليست حلوة كسكر المائدة أو القصب، كما أنها تحتوي على طاقة غذائية أقل من السكر، وهي لا تتحلل بالبكتيريا الموجودة في الفم، لذلك فهي لا تساهم في تسوس الأسنان".

وأشارت إلى أن "جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة محليا تخضع للرقابة، وكذلك جميع المؤسسات الغذائية بهدف التأكد من سلامة وصلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي".

المصدر: "البيان"