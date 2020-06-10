ابنه رجاء الجداوي: والدتي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة
كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن تطورات حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة.
وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية إلا إن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".
وتابعت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي... أمي بتدعي لكم جميعا ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا".
وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر".
المصدر: وسائل إعلام مصرية