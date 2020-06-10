جامعة موسكو تحوز المرتبة 74 في التصنيف العالمي

لا تزال جامعة موسكو الحكومية تطور وضعها القانوني في التصنيفات العالمية حيث احتلت مؤخرا المرتبة الـ74.

وأجرت شركة Quacquarelli Symonds البريطانية دراسة تطال أهم الجامعات العالمية ونشرت نتائجها على شكل تصنيف QS World University Rankings 2021 حيث احتلت جامعة موسكو الحكومية المكانة الـ74.

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ويضم التصنيف 1000 جامعة. أما مكانة جامعة موسكو فإنها أعلى مكانة شغلتها منذ عام 2003.

ويعتبر معدو التصنيف أن جامعة موسكو استطاعت الارتقاء من المرتبة الـ84 إلى المرتبة الـ74 بفضل تحسن سمعتها في المجتمع الكاديمي العالمي الذي يعكس وجهات النظر لـ 102 ألف أكاديمي في العالم أجمع.

وضمت دراسة العام الجاري 28 مؤسسة تعليمية روسية ارتقت 17 مؤسسة تعليمية منها في التصنيف مقارنة بالعام الماضي. ودخلت 4 جامعات منها تصنيف أفضل الجامعات الـ250 وهي جامعة موسكو الحكومية، جامعة بطرسبورغ الحكومية جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، جامعة تومسك الحكومية التي ارتقت من المرتبة الـ268 العام الماضي إلى المرتبة الـ250 العام الجاري.

ويأتي بعدها معهد موسكو للفيزياء التقنية (المرتبة الـ281)، جامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو (المرتبة الـ282)، مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو (المرتبة الـ298)، الجامعة النووية القومية للبحوث العلمية في موسكو(المرتبة الـ314) وجامعة العلاقات الدولية في موسكو (المرتبة الت348) وغيرها.

المصدر: تاس