الفنانة المصرية نيللي كريم تستعد للزواج للمرة الثالثة وتشهر اسم العريس

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، أنها احتفلت بخطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام في جو عائلي، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ.

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وقالت نيللي كريم لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستغرام بخاصية الأستوري كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجاري.

يذكر أن النجمة نيللي كريم تزوجت مرتين، الزيجة الأولى كانت في سن الـ17 عاما، ولديها أربع أبناء هم كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.

وعمر إسلام شلبي رجل أعمال، ونجل إسلام شلبي، صاحب فكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتعود أصوله إلى مدينة المنصورة في مصر.

وزوجته الأولى هي الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، جنان شحادة 43 عاما، بينما يبلغ عمر نيللي كريم 46 عاما.



المصدر: وسائل إعلام مصرية