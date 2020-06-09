مصر.. إصابة ابنة وحش الشاشة فريد شوقي بفيروس كورونا

أعلنت عبير فريد شوقي ابنة وحش الشاشة المصري فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا بسبب رفضها إحراج رجل سلم عليها في العمل.

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وكتبت عبير على حسابها بموقع فيسبوك: "رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد ايده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق ودانى في داهية كورونا كورونا الحمد الله".

وأعاد الفنان أحمد جمال سعيد، ابن شقيقة عبير فريد شوقي الرسالة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستغرام، وكتب عليها: "خالتي جالها كورونا بسبب أنها محبتش تكسف يد حد وتعقم حتى قدامه بعد ما سلمت ربنا يشفيكي ويعافيكي حبيبتي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية