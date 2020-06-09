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إخلاء سبيل "هرم مصر الرابع"

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حنين حسام
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أيدت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفضت استئناف النيابة على قرار تمديد حبسها.

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وأثارت قضية الطالبة حنين حسام جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإطلاقها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "فتاة التيك توك"، التي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو تحرض فيه الفتيات على الأفعال المنافية للآداب.

المصدر: RT

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