غرائب النجوم في العزل المنزلي.. من غسل الأواني إلى توطيد الحميمية الأسرية

روى فنانون مصريون غرائب الأمور التي مارسوها أثناء فترة الحجر الصحي التي فرضها كورونا على العالم بأسره، خلال الأشهر الماضية، فمنهم من مارس فن الطبخ، ومنهم من التفت لأسرته بعد غياب.

وأكد الفنان المصري شريف منير أن من مزايا أزمة العزل المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، هو زيادة الترابط الأسري بعد فترة التفكك.

وسخر منير خلال حديثه في برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث"، من العزل المنزلي قائلا: "أصبحت أغسل الأواني لزوجتي وابنتي تطالب زوجها بالتعلم مني ومساعدتها في غسل الأواني وتنظيف المنزل".

أما الفنان أحمد حلمي فبث فيديو وهو يرتدي الروب المنزلي، وطالب متابعيه بالمكوث في المنزل، قائلا: "زي ما انتو شايفين، لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفي سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيستيري، هتتبسط اقعد إلعب معاهم، والله بجد، مد إيدك واشتغل في البيت، أنا بقيت أعرف أعمل كيك شوكولاتة، وألفّ محشي، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك في البيت، أحمد حلمي في البيت".

وأضاف في مقطع الفيديو: "استمتعوا، هتكتشفوا ولادكم، هتتبسط اقعد إلعب معاهم، والله بجد، مد إيدك واشتغل في البيت".

واستغل الفنان أكرم حسني فترة العزل لمشاركة جمهوره بأغنية جديدة عبر تطبيق "تيك توك" يغني فيها لحظر التجوال على ألحان كعب الغزال.

ونصح الفنان مصطفى خاطر جمهوره بالبقاء في المنازل لمنع تفشي فيروس كورونا، بطريقة كوميدية. وشارك عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، بمقطع فيديو جديد له وهو يلعب "بالاسكوتر" داخل منزله وهو يقول: "خليك في البيت".

النجمة كارول سماحة قررت الانضمام إلى تطبيق "تيك توك"، ودعت الجمهور إلى متابعتها، وحرصت على نشر فيديوهات عدة من حديقة منزلها، ومع قطتها، وتحدثت عن أفكار لقضاء فترة العزلة المنزلية من دون ملل.

واقتحم عدد كبير من الفنانين عالم "تيك توك" من خلال نشر فيديوات ساخرة عبر التطبيق الشهير، وعلى رأسهم صلاح عبد الله وميريهان حسين وهنادي مهنا وأكرم حسني وعاصي الحلاني.

المصدر:مواقع التواصل الاجتماعي