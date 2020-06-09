شاهد بالصور كيف تزينت رئيسة سلوفينا بالأقنعة الواقية من كورونا وحولتها إلى موضة

فرض فيروس كورونا، نفسه على جميع نواحي الحياة، فأصبح اسمه الأكثر شهرة، وخطره الأكثر رعبا، ووصلت الأمور ليفرض نفسه حتى على الموضة وأزياء النساء، فترك أثره في النفوس وعلى الوجوه.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وإطلالات لنساء جميلات وهن يحجبن بعض جمالهن بالأقنعة الواقية من هذا الفيروس المستجد الذي فاجأ البشرية.

فكتب ناشط يهتم بجمع الصور المميزة على "تويتر" يقول: "أثناء احتجاجك على نظام فرض ارتداء القناع، اتخذت الرئيسة السلوفينية، سوزانا تشابوتوفا، القناع كجزء من أزيائها الحديثة، وصار الفيروس التاجي اتجاها مميزا على عالم الموضة، وماركة معروفة".

ونشر هذا الناشط الروسي الذي يدعى دميتري سميرنوف، باقة من الصور للرئيسة السلوفينية وهي بكامل أناقتها وحضورها رغم تكميم وجهها بقناع لمكافحة فيروس كورونا يتناسب شكله ولونه مع الزي الذي ترتديه.

وأثارت زوزانا تشابوتوفا رئيسة سلوفاكيا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحويلها قناع مكافحة كورونا إلى موضة عالمية، وظهورها ترتدي كمامة نفس لون فستانها، وكذلك اقتداء عدد من الوزراء الجدد بها وظهورهم وهم يرتدون الكمامات الصحية حرصا منهم على نشر رسائل لتوعية الجميع بضرورة مواجهة "كوفيد -19"، بعد حلف اليمين الدستورية.

Пока вы протестовали против масочного режима, президент Словении Зузана Чапутова сделала маску частью костюма и создала коронавирус-тренд pic.twitter.com/jBhxWGNDFz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2020

ومن المعروف أن السيدة الأمريكية الأولى، فيلانيا ترامب،(49 عاما) من مواليد سلوفينيا وقبل زواجها كانت تحمل كنية كنافس وحصلت على الجنسية الأمريكية في عام 2006.

وتشتهر النساء في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بجمالهن وقدادهن الممشوقة، وشعرهن الأشقر.

المصدر: تويتر