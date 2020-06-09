بعد زواج استمر 16 عاما.. انفصال كارلا حداد وطوني أبو جودة

أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن انفصالها عن زوجها الفنان طوني أبو جودة، بعد زواج استمر 16 عاما.

ونشرت حداد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلة: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري.. بتبقى خصوصية العيلة مقدسة.. وبتبقا ليا الأساس.. ما تزعلوا.. نحن مبسوطين".

يذكر أن الإعلامية كارلا حداد تزوجت من الفنان طوني أبو جودة عام 2004، وأثمر زواجهما عن طفلة.

المصدر: RT