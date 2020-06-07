الفنانة آثار الحكيم تكشف لـRT حقيقة إصابة نجلها بكورونا

أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم في تصريحات لـRT أن نتيجة فحص الكشف عن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، جاءت سلبية.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنها طلبت من ابنها إجراء التحاليل بعد أن عاد من رحلة إلى مدينة الجونة، حيث تبين أن عددا من أصدقائه الذين سافروا معه أصيبوا بالفيروس، وأضافت أن الأمور على ما يرام.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية أعلنت في وقت سابق إصابة نجل الفنانة الشهيرة بالفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT