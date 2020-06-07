شاب أردني للرزاز: اليوم الذكرى الثانية لأكبر مقلب في حياتي

علق الشاب الأردني قتيبة البشابشة اليوم الأحد، على الذكرى السنوية الثانية للنصيحة التي قدمها له رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعدم الهجرة إلى خارج الأردن.

ونشر البشابشة تغريدة له على "تويتر"، كتب فيها: "الذكرى السنوية الثانية لأكبر مقلب أكلته بحياتي".

ووجه الرزاز نصيحة للشاب قتيبة قبل عامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار قضية "رغبة قتيبة بالهجرة من البلاد".

وكتب الرزاز حينها: "يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك.. بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله".

يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك ... بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) June 7, 2018

المصدر: "خبرني"