مادونا تظهر في احتجاج ضد العنصرية في لندن
فوجئ المتظاهرون الذين حضروا احتجاج "حياة السود مهمة" في لندن أمس السبت بوجود المطربة العالمية مادونا بين صفوفهم.
وشاركت المغنية الأمريكية في الاحتجاج لإظهار تضامنها مع الحركة المناهضة للعنصرية بعد وفاة جورج فلويد أثناء اعتقال الشرطة له بعنف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المسيرة، التي شهدت ظهور الآلاف مع لافتات تحمل عبارات مثل "الصمت الأبيض عنف" و"المملكة المتحدة ليست بريئة"، مادونا وهي تهتف "لا عدالة ولا سلام".
Madonna chanting "No Justice, No Peace" at the #BlackLivesMatter protest march in London #BlackLivesMatterUKpic.twitter.com/n92hzTycuD— zoe (@mdnagoat) June 6, 2020
وكانت مادونا البالغة 61 عاما من العمر، على عكازين بعد أن تعرضت لإصابة في الركبة الأسبوع الماضي. وتحدثت مع المشاركين الآخرين في الفعالية، في لحظة ما سمحت للمعجبين باحتضانها على الرغم من وباء فيروس كورونا المستمر، قائلة: "لدي أجسام مضادة، لا تخافوا علي".
“I have the antibodies, don’t worry about it...” #Madonna at #BlackLivesMatter march in London. pic.twitter.com/929uynzK0y— Madonna Scrapbook (@m_scrapbook) June 6, 2020
وتجمع آلاف الأشخاص في مدن المملكة المتحدة السبت للوقوف ضد العنصرية رغم دعوات السلطات لعدم التجمع بسبب كورونا، وتحذير الشرطة من أن الاحتجاجات يمكن أن تكون غير قانونية بموجب قواعد احتواء الوباء.
المصدر: The Independent