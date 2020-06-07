مادونا تظهر في احتجاج ضد العنصرية في لندن

فوجئ المتظاهرون الذين حضروا احتجاج "حياة السود مهمة" في لندن أمس السبت بوجود المطربة العالمية مادونا بين صفوفهم.

وشاركت المغنية الأمريكية في الاحتجاج لإظهار تضامنها مع الحركة المناهضة للعنصرية بعد وفاة جورج فلويد أثناء اعتقال الشرطة له بعنف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المسيرة، التي شهدت ظهور الآلاف مع لافتات تحمل عبارات مثل "الصمت الأبيض عنف" و"المملكة المتحدة ليست بريئة"، مادونا وهي تهتف "لا عدالة ولا سلام".

وكانت مادونا البالغة 61 عاما من العمر، على عكازين بعد أن تعرضت لإصابة في الركبة الأسبوع الماضي. وتحدثت مع المشاركين الآخرين في الفعالية، في لحظة ما سمحت للمعجبين باحتضانها على الرغم من وباء فيروس كورونا المستمر، قائلة: "لدي أجسام مضادة، لا تخافوا علي".

وتجمع آلاف الأشخاص في مدن المملكة المتحدة السبت للوقوف ضد العنصرية رغم دعوات السلطات لعدم التجمع بسبب كورونا، وتحذير الشرطة من أن الاحتجاجات يمكن أن تكون غير قانونية بموجب قواعد احتواء الوباء.

المصدر: The Independent