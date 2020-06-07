الكاميرا شاهد الجريمة.. رجل مخمور ينهال ضربا على زوجته حتى الموت أمام طفلهما

انهال هندي بالضرب المبرح على زوجته أمام طفلهما حتى وفاتها في إحدى قرى الهند، ولم يعلم جارهما الذي التقط بالصدفة هذا الفيديو المروع أنه سيصبح دليل إدانة الزوج على جريمته.

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وحسب موقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن على معاقرة الخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

وأضاف الموقع الإخباري، أنه تم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي عبر كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم نفسه (الثلاثاء) تحت عنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذي السنوات الست".

ويظهر الفيديو الزوج دانراج وهو يضرب زوجته سانجيتا أمام ابنهما ووالدَيْ الزوج اللذين لم يستطيعا منعه من ضربها، لأنه كان غائبا عن الوعي تحت تأثير الخمر. كما شهد الجيران الواقعة بالكامل، وظلت الزوجة الضحية تبكي وتصرخ دون جدوى أو مغيث، بينما كان الزوج يواصل الصفع والركل واللكمات على أنحاء جسدها.

ومساء الثلاثاء تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صباح الأربعاء أصبح الفيديو دليل إدانة على جريمة القتل المروعة، عقب موت الزوجة متأثرة بإصاباتها.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف تقرير المستشفى أن الزوجة ماتت نتيجة إصابات داخلية ونزيف، وتم توجيه تهمة القتل للزوج.

المصدر: "ذا كوينت"