تركيا.. حملة إلكترونية للسخرية من العنف ضد النساء

شارك العديد من الأتراك في حملة إلكترونية ساخرة من التعليقات المسيئة للنساء، ومناهضة للعنف الممارس ضدهن.

وتصدر وسم "فليلزم الرجال مكانهم" قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر "تويتر" في تركيا يوم السبت، في مؤشر إلى النقمة على الذكورية والعنف ضد النساء في البلاد.

وتداول المغردون عبارات "عيب على الرجل الضحك على الملأ" و"تعلموا القيادة يا رجال" للسخرية من التعليقات المنطوية على التمييز ضد النساء في محاولة لمقاربة هذا الموضوع الحساس بأسلوب طريف.

وكتب أحد المغردين: "كيف حصل على هذه الوظيفة؟ لا بد أنه قدم تنازلات جسدية. على أي حال هو يرتدي طوال الوقت سراويل جينز ضيقة".

وقالت أخرى: "أرى رجالا يرتدون سراويل قصيرة ضيقة ويضعون العطور ويطلقون الضحكات في الشارع. بعدها يتذمرون من تعرضهم للاعتداء الجنسي".

وشاركت في هذه المبادرة شخصيات عدة بينها المغنية سيلا، إضافة إلى حساب بلدية اسطنبول.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي سابقا بولنت أرينج، قد أثار استنكارا كبيرا في تركيا سنة 2014 بعد قوله إن المرأة يجب "ألا تضحك بصوت مرتفع على الملأ".

المصدر: وكالات