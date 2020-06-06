منع الفنانة المصرية ريم البارودي من الظهور عبر وسائل الإعلام لمدة عام

منع مجلس تنظيم الإعلام في مصر، الفنانة ريم البارودي من الظهور في وسائل الإعلام لمدة عام، أو حتى تسوية أوضاعها في نقابة الإعلاميين بالتسجيل في جداول النقابة أو الحصول على ترخيصها.

وأصدر المجلس قراره بمنع ريم البارودي و4 إعلاميات هن بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، من الظهور على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وتم اعتماد القرار على أساس القوانين والتشريعات السائدة، وجاء بعد حكم محكمة القضاء الإداري، في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي، دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

واستند القرار، إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي تقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى بشأنها.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT



