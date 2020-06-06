شاهد.. الفنانة نادين نجيم تنفجر بالضحك أثناء صلاة الزفاف داخل الكنيسة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو تكشف فيه عن موقف مضحك أثناء إقامة صلاة الزفاف في إحدى الكنائس.

وشاركت الممثلة المعروفة هذا الفيديو الطريف مع جمهورها من زفاف إحدى صديقاتها العام الفائت، حيث وقفت عرابة (إشبينة) أساسية لها.

وظهرت نادين في الفيديو في موقف مضحك وعفوي، حيث لم تتمالك نفسها من الضحك أثناء الصلاة المقدسة خلال مراسم الزفاف.

وكان سبب انفجار الممثلة اللبنانية بالضحك داخل الكنيسة هو تعلق فستان نادين بكرسي ارتفع عن الأرض حين حاولت نادين الوقوف.

وفي التفاصيل، لم تستطع نادين التوقف عن الضحك مع الإشبينة الثانية، أما العروس فلاحظت أنهما تضحكان، وحاولت أن تخفي إبتسامتها، الأمر الذي زاد الموقف طرافة.

ونشرت نادين نجيم الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلة :"منشن رفيقتك يلي مستحيل تمسك ضحكتها حتى بالمواقف الجدية وبتغشها ومنهنه خالصة بالمرة ! ونتالي ماسكة حالها وهيي رح تفرط شوفوا كيف طلعت فيي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها نجيم مقاطع فيديو وحكايات تخلق البسمة على شفاة متابعيها وتثر ضحكات معجبيها، فقد روت نادين أنه خلال تصويرها مسلسل 2020 مرت سيدة وسألتها عما يفعلون لتجيب نادين بأنهم يصورون.

فسألت السيدة عن الممثلين المشاركين في العمل، فأجابتها نادين بأنهم قصي خولي ونادين نجيم، فطلبت منها السيدة أن توصل سلامها لنادين وتقبلها لأنها تحبها كثيرا.

اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور 😂 قال مين في بالمسلسل قلتلها قصي و نادين نجيم وسميت كذا حدا قالتلي نادين ؟؟؟ عنجد؟؟ بحبها أمانة بوسيلي ياها و سلميلي عليها كتير😂قلتلها بيوصل 😂 أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب🙈🤦🏻‍♀️متت 😂 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 13, 2020

وأكملت نادين: "قلت لها بيوصل أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب مت من الضحك".

وتفاعل المتابعون مع الموقف الطريف وكان من ضمنهم الفنانة اللبنانية جيسي عبدو التي كتبت: "هههههه مهضومة أنا مرّة في ست كبيرة بالعمر تلاقت فيي قالت لي بتشبهي جيسي عبدو بس هيئتك دبشة وصوتا عطول عالي انتي على أنعم".

المصدر: مواقع لتواصل الاجتماعي