عملية جراحية للفنان أشرف زكي إثر أزمة قلبية

أجرى الأطباء عملية جراحية دقيقة للفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين تمثلت بإدخال دعامة في القلب، إثر أزمة قلبية تعرض لها.

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وذكرت الأنباء أن أشرف زكي تعرض لأزمة مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، فأمر الطبيب المعالج بإدخاله على الفور غرفة العمليات.

وأكدت أن أشرف زكي "خرج من غرفة العمليات وعاد إلى منزله عقب تركيب دعامة في القلب بيوم واحد فقط، حيث رفض البقاء في المستشفى، وطلب من طبيبه المعالج متابعته في المنزل كونه لا يحب التواجد في المستشىفى، خاصة وأن حالته استقرت".

وشعور الفنان بالإجهاد والتعب الشديدين خلال الفترة الماضية، نتج عن التدخين وعن دأبه على أن يكون في الصورة دائما في ما يتعلق بزملائه الفنانين مدافعا أو نصيرا أو مؤازرا في المحن والشدائد.

يذكر أن أشرف زكي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية" حيث جسد دور والد الفنانة آيتن عامر.

وحرصت الإعلامية إنجي على، على توجيه رسالة إلى الفنان أشرف زكى، فنشرت صورة للفنان، من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وعلقت إنجى على قائلة:" نقيب الفنانين دكتور أشرف ذكى.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامه.. دعواتكم بالشفاء العاجل".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي