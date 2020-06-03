رئيسة وزراء فنلندا تأمل بإنجاب طفلها الثاني قبل انتهاء ولايتها

أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم البالغة 34 عاما من العمر، عن أملها بإنجاب طفل قبل انتهاء فترة رئاستها للحكومة.

وقالت مارين في مقابلة مع مجلة "مي نايست" الفنلندية: "آمل كثيراة بزيادة في عائلتنا، شقيق أو شقيقة صغيرة لإيما (ابنتها الأولى البالغة سنتين من العمر)".

وأضافت رئيسة الوزراء أنها لا تريد الانتظار حتى نهاية مسيرتها السياسية، لأن مسألة العائلة "آنية" بالنسبة إليها.

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يذكر أن سانا مارين تولت رئاسة الحكومة الفنلندية نهاية العام الماضي لتصبح أصغر رئيسة حكومة في العالم.

جدير بالذكر أن في التاريخ الحديث، إمرأتين فقط من النساء في قيادة الدول، أنجبتا خلال وجودهما في المنصب، وهما رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في 2018 ورئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو في 1990.

المصدر: رويترز