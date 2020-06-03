مصر.. النائب العام يأمر بمحاكمة عاجلة لطبيب ووالد 3 فتيات بسبب ختانهن

أمر النائب العام المصري حماده الصاوي، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، بسبب ختانهن ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

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وسألت النيابة العامة المصرية المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حال عرضه عليهن بالتحقيقات، وقلن إن والدهن قام بخداعهن بأن أوهمهن بقدوم طبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس كورونا.

وأكدت التحقيقات أن الفتيات حقن بعقار لإفقاد الوعي، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في الأعضاء التناسلية.

وأبلغت الفتيات والدتهن المطلقة بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيق والد الفتيات فشهدا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.

وأكدت النيابة أن الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بريئة من تلك الجريمة بالغة الخطورة، مطالبة بتصحيح المفاهيم والمعتقدات، والحفاظ على سلامة الفتيات والبنات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية