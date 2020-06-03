مصر.. قرار جديد من المحكمة بشأن الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل دعوى الطيار أشرف أبو اليسر المشهور بـ"الطيار الموقوف"، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه.

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وأجلت المحكمة الجلسة ليوم 6 يوليو القادم، حيث طالب محامي الطيار، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية