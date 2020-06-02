مصر.. تسجيل صوتي يكشف تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (فيديو)

كشف تسجيل صوتي عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، والتي أصيبت بفيروس كورونا يوم 24 مايو الماضي وتم نقلها إلى مستشفى العزل.

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وقالت الجداوي في التسجيل: "أنا الحمد لله بتحسن وإن كان ببطء، بس الحمد لله، هو بس نفسي شوية مش بقدر اتكلم كتير، نفسي قصير شوية، والحمد لله على كل شيء".

وأشارت إلى أن الدولة تقوم بما عليها فعله، موضحة: "الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي، يا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم، يا ريت يخافوا ويعرفوا إن الموضوع صعب، والعلاج مكلف على الدولة".

ودعت الناس للتفكير في الغد، وأنه في حال زيادة الحالات، قد يصعب الأمر على الدولة اقتصاديا أن توفر العلاج اللازم، قائلة: "يا ريت نفكر في بكرا وفي زيادة الحالات، ويمكن الدولة اقتصاديا متقدرش بعد كده تلاقي الأدوية، من فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب أوي أوي أوي. شكرا لكل من سأل عليا ودعا لي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية