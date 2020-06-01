مصر.. فنانة مشهورة تكشف عن حالتها الصحية بعد مخالطتها رجاء الجداوي لحظة إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن حالتها الصحية عقب مخالطتها الفنانة رجاء الجداوي، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الشربيني، التي عملت مع رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" في تصريحات متلفزة، إن وضعها الصحي جيد وإنها كانت خائفة بدرجة أكبر على المحيطين بها، موضحة أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليا تماشيا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا، وقامت بتطبيق كافة التحذيرات التي وجهتها وزارة الصحة.

وأكدت الشربيني أنها تحرص على الحديث مع رجاء الجداوي يوميا مرتين صباحا ومساء لتطمئن على حالتها، لافتة إلى أن رجاء الجداوي حالتها الصحية مستقرة ودائما ما توصي الجميع بأن يلتزموا بكل إجراءات الحماية من كورونا.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة، رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية