محمد رمضان يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي والشرطة تحتجز زوج شقيقته

أثار حفل زفاف شقيقة الممثل المصري محمد رمضان، الذي أقيم الأحد 31 مايو، غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخرقه قرار منع إقامة الأعراس والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأُقيم حفل الزفاف مساء أمس، بحضور النجم محمد رمضان، وشقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الحفل مستنكرين عدم التزام الحضور بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي تقضي بارتداء أقنعة الوجه واحترام مسافات التباعد الاجتماعي.

زفاف شقيقة #محمد_رمضان ينتهي بالقبض على العريس 👰🏻 https://t.co/RpOhRyK2Qf



شيء طبيعي يحتفل و يخرق الحظر ماهو لو تعب فلوسه حتعالجه أما الفقير حيطلع يناشد المسؤول — بدر. (@B4drAlsolami) June 1, 2020

وكشفت العديد من التقارير أنه وقع إلقاء القبض على المهندس حسام حامد، زوج إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، من قبل مباحث الجيزة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع ‏الاحتفالات والتجمعات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

كلام غير اللي الصور👇فين المصداقيه #محمد_رمضان وفين المحافظة على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازيه ولا بس على الناس اللي بتصلي. https://t.co/68pKpJpGYn — بّےـهےـِٱء ٱلشّےـيّےـخٌےـ (@alpop_bahaa) June 1, 2020

وذكرت التقارير أنه جرى إطلاق صراح حامد بعد التحقيق معه والاستماع إلى أقواله، والذي أكد أن الحفل وقع داخل فيلته في منطقة الشيخ زايد، وأن الحضور اقتصر على أسرة العروسين فقط، مع مراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذى قبلته السلطات وأطلقوا سراحه على إثره.

محمد رمضان يستهبل مو شايف احد بعينه الدوله تمر بأزمة من باب أولى يكون نموذج للشباب في التزامهم وحرصهم على صحة الاخرين — Ismail Alanazi (@Ismail_Alanazi) June 1, 2020

ونشر موقع "اليوم السابع" تعليقا لمحمود رمضان، الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، على الحادثة: "لم يكن هناك مبالغة في حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتي وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين، وأمر طبيعي أن تحقق الشرطة في أي شيء يعتقدونه خارجا عن القانون، والحمد لله لم نفعل أي شيء خارجا عن القانون، والعريس الآن في طريقه لعش الزوجية".

المصدر: وكالات