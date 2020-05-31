موجة استياء من سعودية تحرض النساء على ترك أزواجهن والهجرة (فيديو)

أثارت السعودية، شهد القفازي، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين المتابعين، بعد استهانتها واستهتارها بمعاناة النساء وحقوقهن في بيوت أزواجهن.

وتحدثت شهد في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وتم تداوله بشكل كبير في المملكة، عن تمرد الكثير من الزوجات لأسباب تافهة، لا تستدعي أن تقف المرأة فيها في وجه زوجها.

ودعت النساء إلى ترك أزواجهن والهجرة، قائلة: "لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".

وأضافت :"أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش".

تحية لشهد القفاري، ماقالت الا الحقيقة ، هي مثلكم بنت وعارفة مجتمعكم ، ومافي أحد يعارض كلامها إلا اللي يدور الإنحلال والإنفلات ولنا في العينات اللي نشوفها كل يوم ترند أكبر مثال.. البنت مالها إلا أهلها وأخوانها وزوجها ، لا يضحكون عليكم النسويات ومدعين الحرية..#شهد_القفاري_اخرسيpic.twitter.com/5kIVIaTYG6 — 🇸🇦MBS🇸🇦||Hani|| (@0_ksa_7) May 31, 2020

ودشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم #شهد_القفازي_اخرسي، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وانقسمت الآراء من خلاله بين مؤيدين لحديث شهد ورافضين له.

يذكر أن شهد القفاري، ناشطة سعودية، تعمل في مجال التسويق، اشتهرت بنشر فيديوهات عبر "سناب شات" و"تويتر"، ويتابعها عدد كبير، حيث اشتهرت بعد نشرها لفيديو تتنمر فيه على إحدى قريباتها وزوجها، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة عليها آنذاك.

المصدر: RT