مصر.. محكمة تلزم أحمد عز بدفع نحو 42 ألف جنيه إسترليني لطليقته نفقة مصروفات دراسية لنجليه

قضت محكمة الأسرة في مدينة نصر في مصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة، حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت.

وقال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لـ "مصراوي"، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق أيدت الحكم الصادر بإلزام أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

وفي يناير 2018، قضت محكمة الأسرة بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

ناصر حاتم

المصدر: RT