مصر توقف إعلان كمامات سبب جدلا واسعا في البلاد (صورة)

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، راضي عبد المعطي، أنه تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية.

facebook

إقرأ المزيد

وأشار عبد المعطي إلى أن الإعلان تم بثه عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي، وجرت المطالبة بوقفه لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن توفرها بهذا المنتج.

ونوه بأن هذا الإعلان يعد تضليلا للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، وأيضا يخالف أحكام قانون حماية المستهلك والمواصفات القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .

وتسببت شركة "قطونيل" في جدل واسع بمصر للمرة الثانية خلال شهر، حيث كانت المرة الأولى خلال بث إعلان عن ملابس داخلية في شهر رمضان، مما أدى إلى وقفه، والإعلان الثاني المذكور أعلاه حول الكمامة المثيرة للجدل.

وقالت الشركة في إعلان الكمامة أن من مميزاتها أنها تستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر. ولكن الشركة لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية هذه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية