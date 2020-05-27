النيابة المصرية تقرر إخلاء سبيل بطل فيديو "اجري يا شيخ"

قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم الأربعاء إخلاء سبيل محمود مجدي جابر العشري بطل واقعة فيديو "اجري يا شيخ" بكفالة 100 جنيه على ذمة القضية.

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ووجهت له النيابة عدة تهم بينها خرق قرار وزارة الأوقاف، وانتحال صفة، كما قررت إخلاء سبيل مصور الفيديو والقائم برفع الفيديو على "تويتر" بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية.

ونفى ماجد الحنبلي محامي المتهمين في تحقيقات النيابة، التهم المنسوبة إليهم مؤكدا أن المتهم الأول طالب بالصف الأول الثانوي ومعتاد على قراءة القرآن للمواطنين كما أنه يؤم المواطنين في عدد من الصلوات نظرا لجمال صوته في القراءة ولا ينتمي لأي تيار ديني أو سياسي.

وأضاف أن المتهم الأول، جمع عددا من أصدقائه ليقوموا بصلاة العيد مرتديا الملابس الأزهرية كونه طالبا بالأزهر إلا أنه عندما سمع صوت دورية الشرطة ارتبك وهرب هو والمصلون، مشيرا إلى أن المتهم الثاني الذي صور الفيديو جاء وليد الصدفة ولم يكن يقصد تصويره للإساءة لأحد أو استغلاله لصالح أي جماعه أو تيار.

وأشار إلى أن المتهم الثالث قام برفع الفيديو على موقع "تويتر"، بهدف الدعابة ولم يكن يعلم أنه سيتسبب في الإساءة للإسلام أو الدولة.

وتعود الواقعة أثناء قيام دوريه أمنية بمتابعة الحالة بمدينة نبروه ففوجئوا بتجمع عدد من المواطنين لأداء صلاة العيد وعندما سمعوا صوت الشرطة فروا هاربين.

وتداول عدد من المواطنين فيديو لا يتعدى ثوان، يظهر به شخص يرتدي ملابس أزهرية أثناء هروبه ومناداة الأهالي عليه بجملة "اجري يا شيخ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية