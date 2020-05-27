أنباء عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا خلال عزاء رجل الأعمال السعودي صالح كامل (صورة)

تحدثت وسائل الإعلام المصرية، عن مصدر نقل فيروس كورونا للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد نقلها إلى مستشفى العزل منذ يومين.

facebook

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل الإعلام أنها أصيبت خلال حضورها عزاء زوج الفنانة صفاء أبو السعود، رجل الأعمال السعودي المشهور الشيخ صالح كامل يوم 28 رمضان الماضي.

وقالت الفنانة رجاء الجداوي في تصريح لموقع "القاهرة 24": "لا أعرف مصدر إصابتي بالفيروس، فنحن نسير في أي مكان ولا نعلم من أين قد يأتي، وهناك بعض من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، فيمكن أن يكون اختلط بها شخص ما من هؤلاء الأشخاص".

وأكدت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم بأن العزاء هو السبب خاصة أن والدتها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب إلى أي مكان بعدها.

وأوضحت أميرة أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع الالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية