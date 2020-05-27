جامعات موسكو تشارك في برنامج اختبار مبتكرات يطلقها القطاع الخاص

تقوم موسكو بإطلاق مشروع تكنولوجي جديد من شأنه دعم قطاع الأعمال الصغيرة.

أعلن ذلك عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الذي قال إن جامعات موسكو ومعاهد البحوث العلمية وغيرها من مؤسسات التعليم والتكنولوجيا الحكومية والخاصة منحتها إدارة موسكو الحق باختبار المنتجات الابتكارية التي تقدمها مرافق البزنس صغيرة الحجم.

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وقال العمدة في مدونته الشخصية على الانترنت الثلاثاء 26 مايو إن المشكلة المحورية تكمن في عجز شركات البزنس الصغير عن إقناع شركائها بجودة منتجاتها الابتكارية الجديدة التي تعتزم إنتاجها وتسويقها. لذلك قررت حكومة موسكو إطلاق برنامج اختبارها الأولي.

وحسب عمدة موسكو فإن عشرات الجامعات والمعاهد والشركات الخاصة في موسكو جاهزة لتقديم بناها التحتية لاختبار المنتجات الابتكارية في الظروف المشابهة للواقع.

وقال سوبيانين، إن وكالة المبتكرات في موسكو تولت أداء دور الوساطة بين الجامعات والشركات الخاصة من جهة والشركات التي تطلق منتجات ابتكارية من جهة أخرى.

وأفاد عمدة موسكو بأن غالبية شركات ومؤسسات المدينة ستستأنف عملها عما قريب، مضيفا أن حكومة موسكو قد خصصت مبلغا قدره 85 مليار روبل (نحو 1.2 مليار دولار) دعما لقطاع أعمال العاصمة الروسية. وطال هذا البرنامج نحو 35 ألف شركة خاصة ومن بينها المستشفيات الأهلية التي شاركت في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: إنترفاكس