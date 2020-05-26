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وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر (صورة)

الثقافة والفن

وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر (صورة)
Reuters
مصر
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الكومبارس الكوميدي الشهير عبد النبي السيد، أحد المسنين الذين يعملون في الوسط الفني منذ سنوات طويلة.

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وقالت وسائل الإعلام إن آخر أعماله كان مسلسل "عمر ودياب"، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وشارك عبد النبي السيد، في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، من بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، وجسد ضمن أحداث العمل دور "غاندي"، كما شارك في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وغيرها من الأعمال الفنية.

وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر (صورة)
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عبد النبي السيد

ونعى الفنان أحمد فهمي عبد النبي السيد قائلا: "كنت من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية... وكان ليا الشرف أني أصور معاك أخر فيلم صورته (لسة منزلش) .. كنت راجل طيب وشاطر ومحترم ... سلام يا عم ايتو .. الله يرحمك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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