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مصر.. الفنانة رجاء الجداوي تغضب بشكل كبير في مستشفى العزل بسبب صورة

مجتمع

مصر.. الفنانة رجاء الجداوي تغضب بشكل كبير في مستشفى العزل بسبب صورة
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رجاء الجداوي
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قال موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الفنانة رجاء الجداوي عبرت عن غضبها الكبير في مستشفى العزل، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا.

مصر.. الفنانة رجاء الجداوي تغضب بشكل كبير في مستشفى العزل بسبب صورة
facebook
صورة رجاء الجداوي
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وأكد مصدر مقرب من الفناة للصحيفة، أن سبب غضبها هو نشر صورة التقطت لها دون علمها ودون الحصول على موافقة منها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو الجاري.

المصدر: أخبار اليوم

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