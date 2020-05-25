مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية عددا من الصور لطبيبين في العناية المركزة بالمنصورة، خلال التقاطهما مجموعة من الصور بمناسبة خطوبتهما.
والتقط الطبيبان الصور داخل غرفة العمليات في مستشفى دار الشفاء بالمنصورة، حيث يبدو من مجموعة الصور أن الشاب والفتاة قررا توثيق اللحظات في أروقة المستشفى وغرفها والأجهزة الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وتظهر في الصور الطبيبة وهي تجرى الفحوصات لخطيبها حيث تدعمه بجلسة أكسجين، ثم تقيس له الضغط ودرجة حرارة الجسم.
المصدر: وسائل إعلام مصرية