 
مباشر

مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)

مجتمع

مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)
facebook
الطبيبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nydr

نشرت وسائل الإعلام المصرية عددا من الصور لطبيبين في العناية المركزة بالمنصورة، خلال التقاطهما مجموعة من الصور بمناسبة خطوبتهما.

مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)
facebook
الطبيبين

والتقط الطبيبان الصور داخل غرفة العمليات في مستشفى دار الشفاء بالمنصورة، حيث يبدو من مجموعة الصور أن الشاب والفتاة قررا توثيق اللحظات في أروقة المستشفى وغرفها والأجهزة الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا.

مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)
facebook

وتظهر في الصور الطبيبة وهي تجرى الفحوصات لخطيبها حيث تدعمه بجلسة أكسجين، ثم تقيس له الضغط ودرجة حرارة الجسم.

مصر.. خطوبة طبيبين في غرفة العناية المركزة في زمن كورونا (صور)الطبيبين

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا